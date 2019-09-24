Minik Elmaslar devlerle kapışacak

Zonguldak Kömürspor altyapısı Kuşadasının ev sahipliğinde Süper Ligin dört büyükleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve yurt dışından da Bulgaristan ve Romanyanın da yer aldığı 10 numara sportif International Ephesia Cup turnuvasında boy gösterecek.



TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor altyapısı antrenör Muhammet Şafak yönetiminde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Son zamanlar yurt içinde katıldıkları turnuvalarla adlarından çok söz ettiren Kömürspor altyapısı yeni bir turnuvaya katılmanın heyecanını yaşıyor. Kırmızı Lacivertli takım 19-21 Ekim tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılacak 10 numara sportif International Ephesia Cup turnuvasına katılacak. Turnuvaya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Altınordu ve yurt dışından ise Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler katılacak. Zonguldak Kömürspor altyapısı köklü kulüplerin yer aldığı turnuvada ilimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk hedefliyor.



"Hedefimiz kaliteli oyuncular yetiştirmek"



Zonguldak Kömürspor altyapı antrenörü Muhammet Şafak, hedeflerinin kaliteli oyuncular yetiştirmek olduğunu söyleyerek, "Kömürspor altyapısında göreve başladığım 4 yıl içerisinde bu tür turnuvalara katılmaya özen gösterdik. 4 içerisinde bu tür toplamda 12 13 turnuvaya katıldık. Yenisi de Kuşadası'nda olacak. Türkiye'den ve yurt dışında takımlar katılacak. Kaliteli bir turnuva olacak. Bu tür turnuvalar sporcular içinde güzel oluyor. Sahada ve yaşantılarında da bize olumlu olarak dönüyor. Sonuçta Zonguldak ve Türk futboluna oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. 19-21 Ekim tarihleri arasında turnuva olacak. Turnuvaya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Altınordu, Bulgaristan ve Romanya gibi diğer ülkelerden de katılım olacak. Hedefimiz oyuncularımızı en iyi şekilde yetiştirmek"diye konuştu. - ZONGULDAK