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Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor - Son Dakika

Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor

09.07.2021 02:16

Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor Bisiklet hırsızları iki çocuğu böyle buruk bıraktı "Bir kişiden eşyasını izinsiz almak çok günah bir şey" "Allah onlara diğer dünyada bunları açıklayacak.

Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor

Bisiklet hırsızları iki çocuğu böyle buruk bıraktı

"Bir kişiden eşyasını izinsiz almak çok günah bir şey"

"Allah onlara diğer dünyada bunları açıklayacak. Ama şimdi onlar bunları anlamadılar"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikleti çalınan 8 yaşındaki çocuk, çok üzüldüğünü belirterek, "Şuan beni izliyorlarsa bisikletimi getirsinler. Çünkü bir kişiden eşyasını izinsiz almak çok günah bir şey. Allah onlara diğer dünyada bunları açıklayacak" dedi. 2 çocuğun bisikletinin çalındığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan 8 yaşındaki Hacı Emir Yurdakul ve 12 yaşındaki Muhammet Eren Kurdoğlu isimli iki çocuğun bisikleti çalındı. Sabah bisiklete binmek isteyen Hacı Emir, bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca telaşa kapıldı. Hemen komşusu olan arkadaşının yanına giden Hacı Emir, bisikletlerinin yerinde olmadığını söyledi. İkili durumu ailelerine haber vererek daha sonra karşı binada oturan komşularının güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlarda bisikletlerinin çalındığını fark eden iki çocuk, büyük üzüntü yaşadı. İki gündür babasıyla birlikte sokak sokak bisikletini arayan 8 yaşındaki Hacı Emir Yurdakul, güzel anılar biriktirdiği ve sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor. Minik Hacı Emir, hırsızların çaldığı bisikletini geri getirmesini istiyor.

"Ağlamamak için zor tuttum kendimi"

Sabah bisikletine binmek için dışarıya çıktığını söyleyen Hacı Emir Yurdakul, "O sırada baktığımda 2 bisiklet yoktu. Sonra komşumuzun kamera kayıtlarını izledik. Sabah saatlerinde 2 tane çocuk gelip benim bisikletimi almışlar. Komşumuz olan bir abla bana, geçtiğimiz günlerde birisinin buraya gelerek, etrafa bakındığını söyledi. Muhtemelen buradan bir şey çalacaktı. Biz kamera kayıtlarına baktığımızda çocuk uzun boyluydu. Sonra ben baya bir üzüldüm, ağlamamak için zor tuttum kendimi. İkinci gün babamla bisikleti aramaya çıktık. Baya bir dolaştık. Bugün üçüncü gün, hala arıyoruz. İnşallah buluruz" dedi.

"Bisikletimle aramda hemen bir bağ oluştu"

Çalınan bisikletiyle güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Yurdakul, "İki tekerlekli bisiklet sürmeye başlayacaktım. Düşe kalka öğrendim iki tekerlekli bisiklete binmeyi. İlk zamanlarda çok mutluydum, neşeliydim. Çünkü bisikletim olmuştu. Aldığımız gün bisikletimle hemen bir bağ oluştu. Sonra iki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrendim, sürdüm, eğlendim. Şuan beni izliyorlarsa bisikletimi getirsinler. Çünkü bir kişiden eşyasını izinsiz almak çok günah bir şey. Allah onlara diğer dünyada bunları açıklayacak. Ama şimdi onlar bunları anlamadılar" diye konuştu.

"Birisi kullanmak için götürdü sandım"

Bisikleti çalındığı için çok üzüldüğünü vurgulayan Muhammet Eren Kurdoğlu ise "Geçen gün evde oturuyordum. Arkadaşım Emir gelip kapıyı çaldı. Bisikletlerimizin çalındığını söyledi. Çok üzüldük. Bisikletlerimizi geri getirirlerse seviniriz. Çok garip bir duyguydu. Önce emin olamadım, birisi kullanmak için götürdü sandım. Ama kamera kayıtlarına bakınca çalındığını öğrendik" şeklinde konuştu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, 2 çocuğu buruk bir şekilde bırakan hırsızlık anı ise karşı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin apartmanın önüne geldiği, birisinin apartmana girerken diğerinin dışarıda bir süre gözcülük yaptığı görülüyor. Daha sonra dışarıda bekleyen şahıs da diğeri gibi içeriye giriyor. İkili bir süre içeride bekledikten sonra daha sonra ellerinde bisikletlerle dışarıya çıkıyor. Şahıslardan bir tanesi bisiklete binerek, diğeri ise bisikletle birlikte koşarak olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor
Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor
Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor
Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor

Muhammet Eren, Bisiklet, Kocaeli, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Emir, sürmeyi ilk öğrendiği bisikletinin çalınmasının burukluğunu yaşıyor - Son Dakika


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