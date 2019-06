Minik Emircan'ın 21 bin TL'lik işitme cihazı çalındı

Minik Emircan'ın 21 bin TL'lik işitme cihazı çalındıAnnenin tek isteği oğlunun yeninden cihazına kavuşması ve duymasıSAMSUN - Samsun 'da, doğuştan işitme engelli 9 yaşındaki bir çocuğun evin önünde oyun oynarken başından işitme cihazı çalındı.Çarşamba ilçesi Orta Mahalle 'de yaşayan ve 4 çocuklu ailenin en küçük ferdi 9 yaşındaki Emircan Yıldırım, işitme engelli olarak doğdu. Doğduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülen Yıldırım'ın burada yapılan testlerde işitme engelli olduğu belirlendi. Küçük Emircan 7 yaşına geldiğinde ise başının içerisine ve dışarısına "koklear implant (işitme cihazı)" takıldı ve Emircan 7 yaşından sonra söylenenleri anlamaya başladı.Yaklaşık 7 ay önce evinin önünde oyun oynayan Emircan'ın yanına gelen şahıs veya şahıslar Emircan'ın annesinin yanında olmamasını fırsat bilerek başından işitme cihazını çaldı. Bu olaya karşı koymayan Emircan eve giderek annesine başını ve kulağını göstermeye başladı. Cihazın düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ailesi aramalardan bir sonuç alamadı. Cihazın çalınmasının adından ise Emircan yeniden duymamaya başladı. Yaklaşık değeri 21 bin lira olduğu söylenen cihazın ücretini karşılayamayan annenin tek isteği oğlunun yeninden cihazına kavuşması ve duyması."Cihazla birlikte 2 yıl çok iyi yaşadı"Emircan'ın doğuştan işitme ve konuşma engelli olduğunu söyleyen anne 36 yaşındaki Dilek Şahin , "Emircan doğduktan bir süre sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi TIP Fakültesine yönlendirdiler. Fakültede yapılan testlerden geçemedi ve işitme cihazının takılması gerektiğini söylediler. Oğlum ne konuşuyor ne de duyuyordu. Oğlum 7 yaşına geldiğinde ise istenilen işitme cihazını taktırdım. Cihaz takıldıktan sonra söylenenleri anlayabilmeye ve birazda olsa konuşmaya başladı. Her şeyi duymaya başladı. 2 yıl cihazla çok iyi bir şekilde yaşadı" dedi."Sürekli kulağını gösteriyor ve ağlıyor"Emircan'ın yaklaşık 7 ay önce evin önünde oyun oynadığını ve yanında kendisinin de olduğunu ifade eden Şahin, "2 dakikalığına eve girdim. Geri oğlumun yanına gittiğimde oğlum telaşla sürekli kulağını ve başını göstermeye başladı. Başına baktığımda oğlumun işitme cihazı yoktu. Düşürmüş olabilir mi diye her yeri aradım ama oğlumun işitme cihazını bulamadım. Oğlumun yanına yaklaşıp birisi işitme cihazını almış. O günden sonra Emircan sürekli kulağını göstermeye ve ağlamaya başladı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çalan kişiden umudumu kestim zaten geri getirmez. Aradan 7 ay geçti. Çok zor durumda kaldım. Özel eğitim okuluna gidiyor ama hiçbir şey anlamıyor. Başka okullara da gönderdim yine de hiçbir şey anlamıyor ve gelişemiyor. Cihazı çalındıktan sonra daha da hırçın oldu ve etrafa saldırmalara başladı" diye konuştu."Oğlumun işitme cihazına yeniden kavuşmasını istiyorum"Oğlunun 7 aydır bu şekilde yaşadığını kaydeden Şahin, "Gittiğim her kapı yüzüme kapandı. 4 tane çocuğum var. Kızlarımdan bir tanesi de epilepsi hastası. Eşimden ayrı yaşıyorum. Sadece sosyal hizmetlerin verdiği destekle yaşıyorum. Fakülteye gittim kaç defa hepsinde de ayrı ayrı evraklar istediler. Artık gidecek gücüm kalmadı. Benim bu cihazı alacak gücüm yok. CİMER'e de başvurdum. Hiçbir yerden geri dönüş olmadı. Ben kendim için yardım istemiyorum. Sadece Allah rızası için oğlumun işitme cihazına yeniden kavuşmasını ve duymasını istiyorum" şeklinde konuştu.