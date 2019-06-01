Son Dakika Haberleri: Minik Esila toprağa verildi
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Minik Esila toprağa verildi

1 saat önce

Silivri'de üzerine dolap devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila Çoraklı'nın cenazesi toprağa verildi.

Minik Esila toprağa verildi, System.String[]
Silivri'de üzerine dolap devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Esila Çoraklı'nın cenazesi toprağa verildi.
Minik Esila için Piri Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede küçük çocuğun ailesi taziyeleri kabul ederken, baba Yunus Çoraklı'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Esila'nın cenazesi, Silivri Yeni Mezarlığı'na defnedildi.
Silivri'de dün yaşanan olayda, Yeni Mahalle'deki evlerinin banyosunda bulunan dolap, küçük çocuğun üzerine devrilmiş, eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Esila Çoraklı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Silivri, Güncel
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