Son Dakika Haberleri: Minik Esmanur Artık Koşmak İstiyor

Minik Esmanur Artık Koşmak İstiyor

2 gün önce

Van'ın Özalp ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esmanur Karış, arkadaşları gibi koşup oynamak için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Minik Esmanur Artık Koşmak İstiyor, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esmanur Karış, arkadaşları gibi koşup oynamak için yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.

İlçeye bağlı Eski Emek Mahallesi'nde yaşayan Karış ailesinin ilk çocuğu olan Esmanur Karış'ın (9), tedavi olmak için gitmediği hastane kalmadı. Şimdiye kadar birçok ameliyat geçiren Esmanur, artık arkadaşları gibi koşup oynamak istiyor. İHA muhabirine konuşan Esmanur Karış'ın babası Yakup Karış, kızının doğuştan diz kontraktürü hastası olduğu belirterek, "9 yıldır gitmediğimiz hastane kalmadı. Kızım dünyaya geldiği günden beri hastane hastane geziyoruz. Kızımın belinde ve dizinde kist olduğundan sağ ayağı gelişmedi. Birçok hastaneye götürdüm, maalesef imkansızlıklar nedeniyle tedavimiz hep yarım kaldı" dedi.

Asgari ücretle çalıştığını ve aldığı parayla kızının tedavisini yaptıramadığını söyleyen Karış, "Sigortalı olarak çalıştığım için engelli maaşı alamıyorum. Sadece eşim bakıcı parası alıyor. O da kızımın masraflarına yetmiyor. İstanbul, Ankara, Malatya ve Mersin gibi birçok ildeki hastaneye kızımı götürdüm. Hepsinde bir sefer ameliyat oldu. En son kızımın tedavisi için İstanbul'da özel bir hastaneye götürdüm. Tedavisinin mümkün olduğunu ama burası da özel hastane olduğu için imkanım yok. Hayırseverlerden ve iş adamlarından yardım bekliyorum" diye konuştu.

Esmanur Karış ise arkadaşları gibi okula gitmek ve koşup oynamak istediğini belirterek, yardım talebinde bulundu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

Özalp, kızım dizisi, Van, Yaşam
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