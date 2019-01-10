Minik Evin'e Uçak Ambulansla Sevk

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen Evin Yiğit (2) önce Batman'da özel bir hastaneye nakledildi, ardından da durumu ağırlaşanca uçak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen Evin Yiğit (2) önce Batman'da özel bir hastaneye nakledildi, ardından da durumu ağırlaşanca uçak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



Silopi'de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen Evin Yiğit, ilk müdahalenin ardından Batman'da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. 2 gün yoğun bakımda kalan Evin Yiğit, durumunun ağırlaşması üzerine tedavisine 3'üncü basamak yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildi. Çevre illerde uygun yoğun bakım bulunamaması üzerine küçük çocuğun Sağlık Bakanlığı koordinasyonu vasıtasıyla Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmesine kararı verildi. Yiğit, Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktorlu ekip gözetiminde uçak ambulans ile Şehir Hastanesine getirildi. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledilen Yiğit'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



- Kayseri

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