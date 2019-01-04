Son Dakika Haberleri: Minik Evrim'in Kaybolmasıyla İlgili Soruşturma

Minik Evrim'in Kaybolmasıyla İlgili Soruşturma

50 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan baba Burhan Atış'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

Minik Evrim'in Kaybolmasıyla İlgili Soruşturma, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan baba Burhan Atış'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu Evrim ile ilgili soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatınca itiraz edildi.

Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda baba Burhan Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

Bu arada baba Atış'ın haftada 3 gün İlçe Jandarma Komutanlığına giderek imza atacağı öğrenildi.

Olay


Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası Burhan ve annesi Dilek Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Anne Dilek Atış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine 8 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifadenin ardından Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir." demesi üzerine de mağarada arama yapılmıştı.


Evrim'i arama çalışmalarına AFAD, JAK ekipleri, dalgıç polislerin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan, ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza atan "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar da katılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güncel
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