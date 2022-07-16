Minik Evrim'den 4 yıldır haber alınamadı

Tokat'ta kayıp olduğunda 3,5 yaşında olan Evrim'den 4 yıldır haber alınamadı.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin küçük çocukları Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde 3.5 yaşındayken kaybolmuştu. O günden bu güne kadar yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Evrim'in izine rastlanılamadı, Evrim'den her hangi bir haber alınamadı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Evrim'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İddiaya göre, anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamadı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkanları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar yapılmasının ardından Jandarma, AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlanılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne ve baba çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Baba Burhan Atış, traktör kazasında öldüğünü iddia ettiği kızını babasının mezarına gömdüğü yönünde ifade verirken, açılan mezarda bir bulguya rastlanmadı. Anne Dilek Atış ise çadırda bıraktığı kızını döndüğünde bulamadığı yönündeki ifadesinden farklı bir ifade vermesi nedeniyle çelişkili ifade vermekten dolayı tutuklandı. Cezaevinde 109 gün tutuklu kalan Dilek Atış 8 Kasım 2018'de, cezaevinde 165 gün tutuklu kalan Burhan Atış ise 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TOKAT