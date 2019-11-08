Son Dakika Haberleri: Minik Eylül'e mezar olan okulda polisin incelemeleri sürüyor
Son Dakika Güncel Minik Eylül'e mezar olan okulda polisin incelemeleri sürüyor

Minik Eylül'e mezar olan okulda polisin incelemeleri sürüyor

7 saat önce

Avcılar'da 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği olayın ardından bugün velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermedi.

Minik Eylül'e mezar olan okulda polisin incelemeleri sürüyor, System.String[]

Avcılar'da 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği olayın ardından bugün velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermedi. Polis ekiplerinin ise okuldaki incelemelerine devam ettiği görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde yaşanmıştı. 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okul bahçesine giren servis aracının altında kalarak can verdi. Yaşanan olayın ardından bugün velilerin büyük kısmı çocuklarını okula göndermedi. Okul bahçesi ve çevresinde ise polis ekipleri tarafından çalışmalara devam edildi. Alanı metreler yardımı ile ölçen polisin, kazanın yaşandığı alanda fotoğraflama yaptığı da görüldü. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ise okula gelmedikleri görüldü.

Eylül'ün bir arkadaşı ve velisi ise yaşanan kazadan sonra üzüntülerini dile getirdi.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Avcılar, Polis, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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