Minik Eylül'ün Kumbarasını Bile Çaldılar

Maltepe
ve Kadıköy
'de evlere giren hırsızlık çetesi, çok sayıda elektronik cihaz, para ve Eylül
isimli küçük kızın kumbarası ile isminin yazılı olduğu bileziği çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaylar geçtiğimiz 21 Şubat ve 26 Şubat tarihleri arasında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çağlayanlar Sokak ile Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı semtlerde kiralık hafif ticari araçla dolaşan 4 kişilik hırsızlık çetesi, kilidini kırarak girdikleri bir evden televizyon, tablet bilgisayar, akıllı saat çaldı. Aynı hırsızlar diğer adrese de aynı şekilde girerek kontak anahtarını aldıkları aracı, 2 adet cep telefonu, 1 adet telsiz, 2 adet de tablet bilgisayar çaldı. Olayların ardından vatandaşların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hırsızların kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, kiralık olduğunu belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, kimliğini tespit ettikleri şahıslardan üçünü geçtiğimiz Cuma günü kıskıvrak yakaladı.
Eylül'ün kumbarasıyla bileziklerini de çalmışlar
Gözaltına alınan Özgür Y.(21), Şenol E.(21) ve Şahin A. (17) şubeye götürüldü. Hasan Y.'nin (15) ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan suç makinesi çocuk hırsızların, Maltepe'de girdikleri evde yaşayan Eylül isimli küçük kızın, içerisinde bin 500 lira para olan kumbarasını ve adının yazılı olduğu altın bileziğini de çaldıkları belirlendi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Özgür Y. ve Şenol E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, küçük yaştaki Şahin A. ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL