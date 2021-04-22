Son dakika! Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü - Son Dakika

Son dakika! Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü

22.04.2021 20:42

Gelen son dakika haberine göre Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü Avcılar'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü Umur Buğa'ya açılan davanın ilk celsesi görüldü.

Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü

İSTANBUL - Avcılar'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü Umur Buğa'ya açılan davanın ilk celsesi görüldü. Sanık Buğa, "Okul müdürü sıfatıyla her türlü önlem ve tedbirleri almıştım" dedi.

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü hakkında açılan davanın ilk celsesi görüldü. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, sanık Umur Buğa, müşteki Cahit Mirzaoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Yazılı savunmasını sunan sanık Umur Buğa, "Söz konusu olayda benim herhangi bir kusurum yoktur. Okul müdürü sıfatıyla her türlü önlem ve tedbirleri almıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Müşteki avukatının "Ne gibi önlemler aldınız" sorusu üzerine Sanık Buğa, "Ben okula başladığımda okulda iki yaya giriş kapısı vardı. Okulumuzun olduğu sokakta dar bir sokaktır. Bunu görüp arkada bir kapı daha açarak yaya ve araç trafiğini rahatlattım. Emniyete ve zabıta müdürlüğüne gerekli yazıları yazdım. Araç giriş çıkışımızda yaya girişinden ayrı yerdedir. Giriş yapan araçlar İçin mantar koydurtmuştum. Servis araçlarının kontrolü İçin kulübe ve bir görevlinin hazır olmasını sağladım. Servis şoförlerini de sözlü olarak gerekli hususlarda uyarmıştım hatta sözleşmede bu konuyla alakalı bir madde bile var. Bu önlemlerin hepsi olaydan önce alınmıştır" yanıtını verdi.

Müşteki avukatı, sanığın servis şoförünün yargılandığı duruşmada tanık olarak dinlendiğini hatırlatarak, "Sanık, kaza yapan şoförü birçok defa uyardığını ve bu uyarılara aldırış etmeden okula giriş çıkış yaptığını belirtmiştir. Bir okul müdürü olarak bu durumla ilgili olarak sözle uyarıyı dinlemeyen şoförle çalışmanın durdurulması gerekirdi. Okul yönetici olarak bu sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Dolayısıyla olayda aslında asli kusurludur. Sanığın kusurunun yeniden tespit edilmesini istiyoruz" dedi.

Minik Eylül'ün babası Cahit Mirzaoğlu da, "Ben kızımı kaybettim. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik belgelerin hazırlanması İçin duruşmayı bir sonraki celseye erteledi.

İddianameden;

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, okul müdürü şüpheli Umur Buğa hakkında soruşturma izni verildiği belirtilerek, "Şüpheli Umur Buğa atılı suçlamayı kabul etmedi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı" vurgulandı. MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılması gerekenlere de değinilen iddianamede "Nöbetlerde uyulması gereken esaslarla ilgili okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanıp öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmediği, diğer personelin görevleri de ilgili mevzuat çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmediği anlaşılmıştır" denildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda da "Kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da bu araç sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" tespitlerine yer verildi.

Umur Buğa'nın 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Son dakika! Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü
Son dakika! Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü
Son dakika! Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü
Son dakika! Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü

okul müdürü, minik eylül, Avcılar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Minik Eylül'ün ölümüne dair okul müdürüne açılan davanın ilk celsesi görüldü - Son Dakika


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