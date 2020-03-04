Minik Eylül'ün ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Eylül'ün ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz - Son Dakika

Minik Eylül'ün ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz

6 saat önce

Avcılar'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin 2 Mart' da verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Minik Eylül'ün ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz, System.String[]

Avcılar'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin 2 Mart' da verilen tahliye kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun (8) ölümüne ilişkin tek tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Yıldırım'ın tahliyesine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

İtiraz dilekçesinde kazanın oluşumu, sanığın bilirkişi raporu ile tam ve asli kusurlu olduğu, ölenin ise, kusuru olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Dilekçede 5 yıl hapis cezası verilmesine rağmen, sanığın tahliye edildiği ifade edildi. Dosyanın istinaf incelemesine tabi olacağı, delil karartma ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı itirazda gerekçe gösterildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanığın yeniden tutuklanması talep edildi.

(Melike İnal/İHA)

Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yunan güvenlik güçleri sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı
Oyuncu Alpaslan Özmol, hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Babanın oğlunu öldürdüğü cinayetin altından borç meselesi çıktı

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:32:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Eylül'ün ölümüne neden olan sanığın tahliyesine itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]