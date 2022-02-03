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Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek - Son Dakika

Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek

03.02.2022 11:34
Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu ve hapis cezaları, istinaf mahkemesince bozuldu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu ve hapis cezaları, istinaf mahkemesince bozuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yargılama süresinde açılamayan Elçetin'in cep telefonunun açılmasına ve Durak'ın cezai ehliyeti için yeniden rapor alınmasına hükmederek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIK AVUKATLARI İTİRAZ ETTİİzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti.YENİDEN YARGILANACAKLARİtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerden yerel mahkemenin kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Sanıklar, ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.


Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek
Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek
Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek
Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek
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Ceza Dairesi, Polis, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Eymen davası sil baştan; telefon incelenip, ceza ehliyeti raporu beklenecek - Son Dakika
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