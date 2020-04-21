Minik Eymen için evde izoleli 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Minik Eymen için evde izoleli 23 Nisan kutlaması

Kapkın ailesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinde, izole bir ortamda, düzenledikleri kendi törenleri ile kutladı

SİVAS - Kapkın ailesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinde, izole bir ortamda, düzenledikleri kendi törenleri ile kutladı.

Kapkın ailesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle Sivas'ta Kızılırmak İlkokulu 1.sınıf öğrencisi 7 yaşındaki çocukları Mustafa Eymen Kapkın için, evlerinde izole ortamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması düzenledi. Mehmet Emin Atıf Kapkın ve Sevinç Cansu Kapkın çifti, evlerinde düzenledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarında yayınladı. Kutlama için ev özel olarak süslendi. Evlerinin salonunu Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı ile süslendi. Salonun ortasına birde kürsü kuruldu.

Görüntülerde baba Mehmet Emin Kapkın'ın kartondan yapılan kürsüde yaptığı konuşmasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğimize hoş geldiniz. Bu vatanı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsu" ifadelerini kullandı.

Kutlama programında 1.sınıf öğrencisi Mustafa Eymen, kartondan yapılan kürsüde şiirini okudu. Görüntülerde anne Cansu Kapkın iki çocuğu ile danslar ederek eğlendi. Aileni katılımcı olarak oyuncak bebekleri kullanması ise dikkat çekti.