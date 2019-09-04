Son Dakika Haberleri: Minik Eymen'in cenazesi Eskişehir'e götürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Minik Eymen'in cenazesi Eskişehir'e götürüldü

34 dakika önce

İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

Minik Eymen'in cenazesi Eskişehir'e götürüldü, System.String[]

İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.


İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan minik çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Ölümünün üzerinden uzun zaman geçtiği için yakınları tarafından teşhis edilemeyen minik Eymen'den alınan DNA örneklerinin annesi ile uyumlu çıktığı ifade edildi.


DNA örneklerinin uyumlu çıkmasının ardından İzmir'e gelen Eymen Sadık Durak'ın yakınları, minik çocuğun cenazesini sabah erken saatlerde teslim alarak memleketleri Eskişehir'e götürdü. Talihsiz çocuğun, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir'de defnedileceği belirtildi. - İZMİR

Eskişehir, Adli Tıp, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı
Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, bebeği ise beşiğinde ölü bulundu Restoranın oyun parkında korkunç ölüm Evladı ölümcül hastalığa yakalanan anne: Oğluma ömrünün 20 yıl olduğunu nasıl söyleyebilirim?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:12:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Eymen'in cenazesi Eskişehir'e götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]