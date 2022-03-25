Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek

25.03.2022 16:09
Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarının, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarının, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Serkan Elçetin'in telefonunda Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için telefonun Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildiğini söyledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.İSTİNAF KARARI BOZDUİtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu.AVUKATLARI MAZERET VERDİBozma kararının ardından sanıklar bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin SEBGİS ile katılırken, UCİM avukatları ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu. Sanık avukatları ise mazeret sundukları için duruşmaya katılmadı. Bozma kararını okunmasının ardından mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için  İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunun içinde minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek
Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek
Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek
Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! İzmir'de 5 yaşındaki Eymen'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar yeniden yargılanıyor Son dakika haberleri! İzmir'de 5 yaşındaki Eymen'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar yeniden yargılanıyor Minik Eymen'i öldürüp tandır kuyusuna atmışlardı Minik Eymen'i öldürüp tandır kuyusuna atmışlardı

İstinaf Mahkemesi, Jandarma, Mahkeme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AKP'li Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:12:10. #1.12#
SON DAKİKA: Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement