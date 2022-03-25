Minik Eymen'in katil zanlısının telefonu 'istismar görüntüsü' tespiti için incelenecek - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e (38) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarının, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından sanıklar bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Serkan Elçetin'in telefonunda Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için telefonun Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildiğini söyledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.