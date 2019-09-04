Minik Eymen'in ölümünde şok eden paylaşım

İzmir'de sevgilisiyle birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürüp tandıra attığı iddiasıyla tutuklanan annenin iki yıl önce sosyal medya hesabında tıpkı oğluna yaptığı gibi poşetlenmiş şekilde kuyuya atılan kedilerin videosunu paylaştığı ortaya çıktı.



İzmir'in Buca ilçesinde cesedi tandırdan çıkan minik Eymen'in ölümünün yankıları sürerken, ortaya çıkan gelişmeler ise kan donduruyor. Talihsiz çocuğun cesedi poşete bağlı şekilde tandırdan çıkarılırken, sevgilisi S.E. ile birlikte Eymen'i öldürüp tandıra iddia edilen anne M.D.'nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım şok etti. 2018 yılında anne M.D.'nin sosyal medya hesabında "Bunu yapabilecek kişiye insan diyemiyorum, siz ne dersiniz bilemiyorum" diyerek bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.



M.D.'nin paylaştığı videoda poşetlere konulan kedi yavrularının bir kuyuya atıldığı ve bir şahsın kuyuya inip kedileri kurtardığı görülüyor. Bu paylaşımdan yaklaşık 1 sene sonra M.D.'nin oğlu Eymen'in cesedi, elleri ve kolları bağlı, poşete sarılı halde tandırdan çıkarıldı. - İZMİR