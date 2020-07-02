Minik Eymen'in ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Minik Eymen'in ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ve sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ve sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlendi. Bir dönem Elçetin'in servis aracında şoför olarak çalışan Salih Demiral, "Serkan'ın aldığı servis minibüsünde şoför olarak çalıştım. Bir gün Eymen'e gözündeki morluğu sorduğumda 'Düştüm' yanıtını aldım. Serkan zaman zaman çocuğun yaramazlık yaptığını söylerdi. Bir seferinde de telefonunu kırdığı için dövdüğünü söylemişti" dedi. Mahkeme heyeti, olay sırasında Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 buçuk yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen yıl eylül ayında harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Mine Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunu açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.

'KEDİ GÖMECEĞİM' DİYE KAZMA VE KÜREK ALMIŞ

Davanın 2'nci duruşması bugün 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mine Durak, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Tanık olarak konuşan Serkan Elçetin'in dedesi Mehmet Köse, torununun kendisinden ölen kedisini gömmek için kazma ve kürek istediğini söyledi. Köse, "Serkan kedi besliyordu. Bunun yanı sıra sokakta gördüğü yaralı kedilere de yardım ederdi. Ölen bir kedisini bizim bahçeye gömmüştük. Daha sonra yine kedisi öldüğü ve bahçeye gömmek istediğini belirtti ancak kabul etmedim. Bunun üzerine bana gönül koydu. Benden kazma ve kürek alarak başka bir yere gömdü" dedi.

'EYMEN'E GÖZÜNDEKİ MOLUĞU SORDUM, 'DÜŞTÜM' DEDİ'

Bir dönem Elçetin'in servis aracında şoför olarak çalışan Salih Demiral, Elçetin ve Durak'ın Eskişehir'e giderek Eymen'i getirdiklerini söyledi. Demiral, "Serkan'ın aldığı servis minibüsünde şoför olarak çalıştım. Bir gün Serkan ve Mine, Eskişehir'e giderek çocuğu almaya gittiler ve ertesi gün İzmir'e geldiler. Sonraki günlerde aracın tamire gitmesi gerekiyordu. Serkan bana, 'İstersen git otur' dedi. Eve gittiğimde Mine müşterisinin geleceğini ve Eymen'i oynatmaya çıkarmamı söyledi. Ben de yaptım. Bu sırada Eymen'e gözündeki morluğu sorduğumda 'Düştüm' yanıtını aldım. Serkan zaman zaman çocuğun yaramazlık yaptığını söylerdi. Bir seferinde de telefonunu kırdığı için dövdüğünü söylemişti" dedi.

'ÜÇÜ BERABER ÇEŞME'YE GİTTİ'

Mine Durak ve Serkan Elçetin'i bir dönem evinde misafir ettiğini söyleyen tanık Nurşen Genç, "Serkan, Mine'ye ev tutacaklarını ve 1 hafta bende kalıp kalamayacağını sordu. Ben de kabul ettim. Serkan, Mine ve Eymen bana geldiler. Yemek yerken Mine, çocuğa çok kötü davranıyordu. Yemeğini Serkan yedirdi. Ardından Mine, Eymen'i azarlayıp darbetti. Aynı gün Çeşme'de müşterisi olduğunu söyledi ve beraber çıktılar. Hatta ona, 'Sen bu işleri yaparken çocuk ne yapıyor?' diye sorduğumda 'O varken de yapıyorum' dedi. Mine hiç durmadan, Serkan da günde birkaç kez uyuşturucu kullanıyordu" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, olay sırasında Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasına ve Mine Durak, Serkan Elçetin ile kardeşi E.E.'nin telefon kayıtlarının incelenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.


Bornova, İzmir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Eymen'in ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son Dakika

00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:49 18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
10:33
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
10:00
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
09:25
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
07:49
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 03:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Eymen'in ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]