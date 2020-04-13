Minik Eymenin doğum günü pastasını polisler aldı - Son Dakika

Minik Eymenin doğum günü pastasını polisler aldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde minik çocuğun doğum günü pastasını polis amcaları alıp, evinde kutlama yaptı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokağa çıkma yasağına takılan 3 yaşındaki Ahmet Eymen'in doğum günü, polis ekipleri tarafından alınan pasta ile kutlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Ahmet Eymen, doğum gününde pasta kesememenin burukluğunu yaşadı. Babaları yurt dışında çalışan Ahmet ve Beren kardeşler, yaş hem yaş sınırı hem de hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum günü kutlayamamanın üzüntüsünü yaşarken, Beren Eymen 155 polis hattını arayarak, pasta almalarını istedi.

"Babam yurt dışında, sokağa çıkamadığımız için kardeşime doğum günü pastası kesemiyoruz"

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak kardeşinin üzüntüsünü paylaşan abla Beren'in bu isteğine polis ekipleri duyarsız kalmadı. Minik Ahmet Eymen için özel olarak doğum günü pastası hazırlattıran polis ekipleri, küçük çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Mutluluğu gözünden okunan minik Ahmet, polis ekiplerine teşekkür etti.

"İyi ki doğdun Ahmet, sen evde kal polisler seninle"

Özel olarak hazırlatılan doğum günü pastası ile 3'üncü yaş gününü kutlamanın heyecanını yaşayan Ahmet Eymen'in pastasında ise hem kutlama, hem de sosyal mesaj yer aldı. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hazırlattırılan pastanın üzerinde, 'iyi ki doğdun Ahmet Eymen, sen evde kal polisler seninle' mesajı yer aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı duyarlı davranış ise gönüllere adeta taht kurdu.