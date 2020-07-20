Minik Ezgi tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika

Minik Ezgi tedavisi için yardım bekliyor

Hakkari'de epilespi hastası ve alström sendromlu 3 yaşındaki Ezgi Akdoğan'ın ailesi, kızlarının tedavisi için yardım bekliyor.

Hakkari'de epilespi hastası ve alström sendromlu 3 yaşındaki Ezgi Akdoğan'ın ailesi, kızlarının tedavisi için yardım bekliyor.

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Gazi Mahallesi'nde yaşayan Vahit ve Heybet Akdoğan çiftinin üç çocuğundan biri olan doğuştan epilepsi hastası Ezgi, doğduktan sonra sık sık tedavisi için Van'a götürüldü.

Buradaki bir hastanelerde yapılan kontroller sırasında küçük çocuğa alström sendromu tanısı konuldu.

Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarını tedavi ettiremeyen Akdoğan ailesi, hayırseverlerden destek bekliyor.

Baba Vahit Akdoğan, çocuğunu tedavi için sürekli Van'a götürdüklerini fakat sonuç alamadıklarını söyledi.

Kızının epilepsi ve alström sendromlu olduğunu belirten Akdoğan, "Kızım hareket edemiyor. Ne yürüyor, ne de konuşabiliyor. Sürekli yemeğini ve suyunu annesi veriyor. Kızımın sağ tarafı sol tarafına göre tutmuyor. Kızımın tam teşekkülü bir hastanede tedavi görmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan destek bekliyoruz." dedi.

Anne Heybet Akdoğan da kızının doğuştan hasta olduğunu bildirerek, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuğunu tedavi ettiremediğini dile getirdi.

Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik Ezgi tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika
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