Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş - Son Dakika

Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş

30.12.2020 14:31
Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kaynatılıp soğuması için bırakılan süt kovasına düşerek vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan 3 yaşındaki Feride Merdun, dün gece Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kaynatılıp soğuması için bırakılan süt kovasına düşerek vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan 3 yaşındaki Feride Merdun, dün gece Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. Feride Merdun'un eniştesi Zekeriya Mutlu, "Annesi yoğurt peynir yapmak için kaynattığı sütü soğuması için kovaya alarak yere bırakmış. Mutfağa giren yeğenimiz oyun oynarken süt kovasının içine düşmüş" dedi.

Manavgat'ın Çardak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde anne Dilek Merdun, yoğurt ve peynir yapmak için sahip oldukları tek ineğinden sağdığı sütü tencerede kaynattı. Sütü soğuması için bir kovaya boşaltan anne Dilek Merdun, o sırada evde bulunan eşi Mehmet Merdun ve kızları Feride Merdun'un bulunduğu diğer odaya geçti. Bir süre sonra küçük Feride Merdun, odadan mutfağa geçerek kaynak sütün bulunduğu kovayla oynamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden küçük kız, kaynar sütün bulunduğu kovanın içine düştü. Feride'nin acı feryatları üzerine anne ve baba hemen yanına koştu. Sıcak süt dolu kovanın içinden çıkarılan küçük kızın banyoda üzerine temizleyen anne ve babası kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede kalbi duran küçük Feride, yeniden yaşama döndürülerek, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede vücudunda birinci derecede yanıklar bulunan küçük kızın tedavisinin Ankara'da yapılması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı özel ambulans uçaktan yardım istendi. Saat 01.00 sıralarında Fraport TAV Antalya Havalimanı'na inen uçakla Feride Merdun, Ankara'da Başkent Hastanesi'ne sevk edildi.

'KOVANIN İÇİNE DÜŞMÜŞ'Küçük kızın eniştesi Zekeriya Mutlu, dün öğle saatlerinde annesinin kaynatıp soğutmaya bıraktığı sütün içerisine yeğenlerinin düştüğünü anlatarak, "Annesi, sütü bir kovaya koymuş ve diğer odaya geçmiş. O sırada evde baba Mehmet Merdun da var. Evde bulunan küçük kızımız, bulundukları odadan mutfağa geçip, üstü kapalı olan süt kovasıyla oynamaya başlamış. Bir süre sonra kovanın içine düşmüş. Çocuğun çığlıkları üzerine anne ve baba hemen mutfağa gelerek çocuğu çıkarmış. Banyoda üzerini temizleyip, kendi araçlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Ben olaydan bu sırada haberdar oldum. İlk müdahalenin yapıldığı Serik'e vardığımda Feride doktorların kollarındaydı. O sırada bir baygınlık geçirdi. Bizi dışarı çıkardılar. Ardından kızımızı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Burada yapılan tedavinin ardından gece saat 01.00 sıralarında uçakla Ankara'ya gönderdiler" dedi.'EKONOMİK DURUMLARI DA İYİ DEĞİL'Baba Mehmet Merdun'un son yerel seçimlere kadar ASAT'ta kepçe operatörü olarak çalıştığını anlatan Zekeriya Mutlu, "Seçimden sonra baba Mehmet Merdun'u ASAT'tan çıkardılar. O da buraya geldi. Oturdukları ev kiralık. Burada bir tane inekleri var. Kirayla tarla tutup çiftçilik yapmaya çalışıyorlar. Ekonomik durumları da iyi değil" diye konuştu.'KIZIMIZ YOĞUN BAKIMDAYMIŞ'

Zekeriya Mutlu, minik Feride Merdun'un anne ve babasının da Ankara'ya gittiğini söyleyerek, "Az önce telefon açtılar. Kızımız yoğun bakımdaymış. Anne ve babasını yoğun bakım odasına birkaç dakikalığına almışlar. Bu sırada Feride uyanmış ve 'anne, baba' demiş" dedi.


Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş
Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş
Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş
Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş
Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş
Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş

Sağlık Bakanlığı, Ambulans, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Feride oynarken kaynar süt kovasının içine düşmüş - Son Dakika


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