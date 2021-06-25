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Minik futbolcular Milli takım yolunda - Son Dakika

Minik futbolcular Milli takım yolunda

25.06.2021 09:13
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Kütahya'nın Simav ilçesinde futbol eğitimi alan minik futbolcular, Milli takım özlemi ve hedefiyle çalışıyorlar.

Kütahya'nın Simav ilçesinde futbol eğitimi alan minik futbolcular, Milli takım özlemi ve hedefiyle çalışıyorlar.

Saha içi antrenmanları ve çalışmalarının yanı sıra, saha dışı etkinliklerine de yer veren Antrenör Kemal Şafak Aksu'nun öğrencileri doğa gezilerine devam ediyor.

Göl Sefası piknik alanında, minik futbolcularla kahvaltıda bir araya gelen Antrenör Kemal Şafak Aksu, saha içi birlikteliği, saha dışına da taşımak istediklerini belirtti. Aksu, "5 -16 yaş arası, futbolu sporu seven öğrencilerle birlikteyiz. Saha içi birlikteliğimiz kadar, saha dışında da vakit geçirmeye özen gösteriyoruz. Bir kolej havasında, 3 yıldan bu yana elimizden gelen tüm imkanları kullanarak çalışıyoruz.. Çocuklarımız sporla büyüdüğü için daha başarılı oluyor. Bu tip kamplar, turnuvalar ve seyahatlerle, çocuklar kendilerini huzurlu hissediyor" dedi.

Futbol Antrenörü Kemal Şafak Aksu, Simav'daki çalışmaların somut örneklerinden birinin, süper ligde ve Milli takımda yer alan Halil Akbunar olduğunu belirterek, yeni Halil Akbunar'lar yetiştirmek adına futbol eğitimlerine devam edeceklerini, Milli takıma futbolcu yetiştireceklerini ifade etti.

Kuşu Belediye Başkanı ve eski sporcu Feridun Aktay, genç futbolcuları misafir etmekten mutlu olduğunu belirtti. Başkan Aktay " Hisarbey Köyü'nden Halil Akbunar, U14 den itibaren Milli takımda futbol oynayan ve Bandırma spora yeni transfer edilen Fatih Aktay bizim futboldaki gururumuzdur. Bu minik ve genç kardeşlerimizin de, gelecek yıllarda profesyonel olarak, ahlaki değerleriyle ve Türk futboluna yakışır bir şekilde yetişeceklerinden ümitliyiz. Antrenörümüz ile minik ve genç futbolcularımıza başarılar diliyorum. Her zaman hizmet vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, geleceğin Milli takımını temsil edecek küçük sporcularıyla birlikte olduğunu ifade etti. Sapmaz, "Simav, spor potansiyeli olarak güzel bir gençliğe sahip. Simav ilçemizde, Son 5 yıl içinde kick boks, halter, güreş, voleybol, basketbol ve hentbol gibi spor branşlarında Türkiye şampiyonası grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaktayız. İnşallah bunlardan biri de futbol olacak. Bu konuda kararlıyız. Simavlı minik ve genç sporcularımız emin adımlarla şimdiden yetişiyor. İnşallah Milli takımda da yer alacaklardır. Sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Minik futbolcular Milli takım yolunda
Minik futbolcular Milli takım yolunda
Minik futbolcular Milli takım yolunda
Minik futbolcular Milli takım yolunda
Minik futbolcular Milli takım yolunda
Minik futbolcular Milli takım yolunda
Minik futbolcular Milli takım yolunda

Hisarcık, Futbol, Simav, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minik futbolcular Milli takım yolunda - Son Dakika Spor


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