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Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'un altyapısında oynayan minik futbolcular, koronavirüs salgını ile ilgili olarak çektikleri videoda 'evde kal' çağrısında bulundu.
Hes Kablo Kayserispor'un altyapısında oynayan minik futbolcular, koronavirüs salgını ile ilgili olarak çektikleri videoda 'evde kal' çağrısında bulundu.
Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, takımın altyapısında oynayan minik futbolcular, "Merhaba Kayserispor, özledik ama geleceğimiz için evde kal" diyerek koronavirüs salgını nedeniyle taraftarlara evde kalınması çağrısında bulundu.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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