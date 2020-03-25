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Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı
6 saat önce
- Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı Hes Kablo Kayserispor'un altyapısında oynayan minik futbolcular, koronavirüs salgını ile ilgili olarak çektikleri videoda 'evde kal' çağrısında bulundu.
- Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı
KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor'un altyapısında oynayan minik futbolcular, koronavirüs salgını ile ilgili olarak çektikleri videoda 'evde kal' çağrısında bulundu.
Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, takımın altyapısında oynayan minik futbolcular, "Merhaba Kayserispor, özledik ama geleceğimiz için evde kal" diyerek koronavirüs salgını nedeniyle taraftarlara evde kalınması çağrısında bulundu.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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