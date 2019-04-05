Minik Futbolcuların Uluslararası Mücadelesi

Altınordu Futbol
Kulübü tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir
Kupası, 24 ülkeden 72 kulübün 12 yaş altı takımlarının katılımıyla başladı. Selçuk
'taki İsmet Orhunbilge Tesislerinde düzenlenen turnuvaya aralarında Milan
, Parma
, Lazio
, Manchester City
, Chelsea
, Porto
, Benfica
gibi dünyanın önde gelen kulüpleri ile Spor Toto Süper Lig ekiplerinin 12 yaş altı takımları ve İzmir kulüplerinin takımları katıldı.
Toplamda yaklaşık bin 300 minik futbolcunun heyecan yaşadığı kupanın açılış törenine katılan AB Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, organizasyonu beğeniyle takip ettiğini, tüm takımlara şans dilediğini belirtti.
Kupada mücadele verecek Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan futbol takımını harika bulduğunu ifade eden Berger, Suriyelilerin eğitimine önem verdiklerini dile getirdi.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan
ise her şeyin hayal etmekle başladığını, 8 takımla yola çıktıkları organizasyonda bugün 72 takıma ulaştıklarını belirterek, Altınordu'nun alanında öncü bir kulüp haline geldiğine işaret etti.
İşin temelinde çocuk sevgisi olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:
"Bu anlamda biz çocuklarımıza çok güveniyoruz. Bu dünya bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanettir. Lütfen emanete yetişkinler olarak sahip çıkalım. Herkesin işi A takımın şampiyon olup olmadığıyla. 80 milyonluk ülkemizde 30 milyon genç var. Bu gençlere güvenmek lazım."
Turnuvanın başlama vuruşunu Büyükelçi Christian Berger, Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış
, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel
ve Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ile çocuklar yaptı.
Yüzlerce balonun havaya uçurulduğu törende spor yazarları ile 12 Yaş Altı İzmir Kupası Karma Takımı arasında gösteri maçı yapıldı.
Turnuvanın ilk gününde Sigma Olomouc- Anderlecht
, Metz- Antalyaspor
, St Pauli-AIK Solna, Marsilya- Atalanta
, Rizespor-Milan, Altınordu- Rostov
, Twente- Ankaragücü
ve Sivasspor-Beroe karşılaşmaları oynanacak.