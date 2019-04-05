Son Dakika Haberleri: Minik Futbolcuların Uluslararası Mücadelesi

Minik Futbolcuların Uluslararası Mücadelesi

1 saat önce

Altınordu Futbol Kulübü tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası, 24 ülkeden 72 kulübün 12 yaş altı takımlarının katılımıyla başladı.

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Altınordu Futbol Kulübü tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası, 24 ülkeden 72 kulübün 12 yaş altı takımlarının katılımıyla başladı.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesislerinde düzenlenen turnuvaya aralarında Milan, Parma, Lazio, Manchester City, Chelsea, Porto, Benfica gibi dünyanın önde gelen kulüpleri ile Spor Toto Süper Lig ekiplerinin 12 yaş altı takımları ve İzmir kulüplerinin takımları katıldı.

Toplamda yaklaşık bin 300 minik futbolcunun heyecan yaşadığı kupanın açılış törenine katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, organizasyonu beğeniyle takip ettiğini, tüm takımlara şans dilediğini belirtti.

Kupada mücadele verecek Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan futbol takımını harika bulduğunu ifade eden Berger, Suriyelilerin eğitimine önem verdiklerini dile getirdi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise her şeyin hayal etmekle başladığını, 8 takımla yola çıktıkları organizasyonda bugün 72 takıma ulaştıklarını belirterek, Altınordu'nun alanında öncü bir kulüp haline geldiğine işaret etti.

İşin temelinde çocuk sevgisi olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bu anlamda biz çocuklarımıza çok güveniyoruz. Bu dünya bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanettir. Lütfen emanete yetişkinler olarak sahip çıkalım. Herkesin işi A takımın şampiyon olup olmadığıyla. 80 milyonluk ülkemizde 30 milyon genç var. Bu gençlere güvenmek lazım."

Turnuvanın başlama vuruşunu Büyükelçi Christian Berger, Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ile çocuklar yaptı.

Yüzlerce balonun havaya uçurulduğu törende spor yazarları ile 12 Yaş Altı İzmir Kupası Karma Takımı arasında gösteri maçı yapıldı.

Turnuvanın ilk gününde Sigma Olomouc- Anderlecht, Metz- Antalyaspor, St Pauli-AIK Solna, Marsilya- Atalanta, Rizespor-Milan, Altınordu- Rostov, Twente- Ankaragücü ve Sivasspor-Beroe karşılaşmaları oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:05 Kaynak: AA

Selçuk, Futbol, Altınordu, İzmir, Spor
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