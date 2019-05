Minik gıda dedektifleri göreve hazır

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 19 ilçede başlatılan ve her yıl on binlerce öğrenciye ulaşan Bilinçli Tüketici ve Güvenilir Gıda eğitimleri meyvelerini veriyor. Bu proje ile okullarda başlatılan gıda eğitimleri neticesinde Döşemealtı ilçesinde Minik Gıda Dedektifleri projesi doğdu.



Döşemealtı İlçesinde hayata geçirilen Minik Gıda Dedektifleri Projesi kapsamında eğitimleri tamamlanan ilk gıda dedektifleri sertifika ve kimliklerini eğitim gördükleri Güngör Gencer İlkokulu'nda düzenlenen törenle teslim aldı. Sertifika töreni Vali Yardımcısı V. Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Döşemealtı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Funda Ayar Şensoy, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya ile birlikte kurum amirleri, okul müdürü ve öğretmenleri ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.



Açılışta konuşma yapan İl Müdürü Mustafa Özen, "Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 hedeflerinde yer alan gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için İl Müdürlüğümüzün gıda güvenilirliği, hijyeni, ve bilinçli tüketici olma konularına verdiği önem kapsamında bu okulumuzda verilen eğitimler, Döşemealtı İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle her ay Döşemealtı ilçemizdeki diğer okullarımızda da devam edecek. Minik dedektiflerimiz burada öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine başta olmak üzere yakın çevrelerine aktaracak ve gıda hijyeni, tüketimi konusunda farkındalığı sağlayarak bilinçli tüketici sayısını artmasına katkıda bulunacak. Projenin amacı bilinçli gıda tüketicisi kitlesini büyütmek, hijyen ve güvenilirliği konusunda özellikle çocuklardan başlayarak farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir kontrol mekanizması oluşturmaktır. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, sizlere güveniyoruz çocuklar" ifadelerinde bulundu.



Proje kapsamında 4. sınıf öğrencilerinden seçilen 11 öğrenci teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak düzenlenen törende sertifika ve kimliklerini teslim aldı. Eğitimlerini tamamlayan minik gıda dedektifleri günlük hayatta çocuk gözüyle gıda denetimlerinde yetkililere yardımcı olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

