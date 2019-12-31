Minik GKV'lilerden Mehmetçik Vakfı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik GKV'lilerden Mehmetçik Vakfı'na destek - Son Dakika

Minik GKV'lilerden Mehmetçik Vakfı'na destek

7 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Mehmetçiğe destek olmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerden elde edilen 15 bin Türk Lirasını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Minik GKV'lilerden Mehmetçik Vakfı'na destek, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Mehmetçiğe destek olmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerden elde edilen 15 bin Türk Lirasını Mehmetçik Vakfına bağışladı. Okul Müdürü Uğur Özeren, etkinlik sonucu elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfı bağış hesabına aktarıldığını, önümüzdeki süreçte benzeri etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.


Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu birinci sınıf öğrencileri ve velileri geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanmak üzere düzenledikleri bir dizi etkinlikle elde ettikleri 15 bin Türk Lirasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar. Düzenledikleri etkinliğin gelirinin Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklerimiz için kullanılması amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Mehmetçiğe destek olmak için bundan sonraki süreçte de gerekli her türlü organizasyonda yer alacaklarını ifade ettiler.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren, "Okulumuzun birinci sınıf öğrencileri ve velileri öğretmenlerimizin rehberliğinde Mehmetçik Vakfı'na destek sağlamak amacıyla Ekim ayında okul genelinde bir etkinlik düzenleme kararı almıştı. Kurumlarımız bünyesinde faaliyet gösteren diğer okullarımızın da katılımının sağlandığı etkinliklerde 15 bin TL gelir elde edilmiş olup söz konusu gelir etkinliklerimizin amacına uygun olarak Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır. Minik öğrencilerimizin bu örnek davranışı elbette bizleri mutlu etmiştir. Etkinliklere ailelerimizin yanı sıra okul idarecilerimizden Murat Demir, Nöfer Çiftçioğlu ile okulumuzun birinci sınıf öğretmenleri Serpil Katı, Hilal Yıldız, Fidan Yanık, Sevdal Dağlı, Suzan Özaslan ve Gülnur Şimşek rehberlik yapmışlardır. Öğrenci velilerimize, öğretmen ve idarecilerimize bu anlamda gösterdikleri fedakarlık ve emekleri için teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bu projeyi hayata geçiren minik öğrencilerimiz hak ediyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu, her zaman olduğu gibi barışa, kardeşliğe, insanlığa hizmet etmeye devam edecektir. Mutlu ve gururluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Tsk Mehmetçik Vakfı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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