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Minik güreşçi milli takım kampında

8 dakika önce

Zonguldaklı güreşçi Hazal Tabak, Kızılcahamam'da 11-13 yaş minik kızlar milli takım kampına girdi.

Minik güreşçi milli takım kampında, System.String[]

Zonguldaklı güreşçi Hazal Tabak, Kızılcahamam'da 11-13 yaş minik kızlar milli takım kampına girdi.


Zonguldaklı güreş antrenörü Murat Çakır'ın sporcusu Hazal Tabak, Tekirdağ'da yapılan 11-13 yaş Minik Kızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alma başarısı gösterdi. Tabak, almış olduğu bu büyük başarının ardından 26 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'da yapılacak olan milli takım kampına davet edildi. Hazal Tabak, kampta göstereceği performansa göre ay-yıldızlı forma altında Türkiye'yi temsil edecek. - ZONGULDAK

Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
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