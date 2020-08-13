Minik güreşçiler, Kadın Güreş Mili Takımı'nı ziyaret etti

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreşen minik sporcular, Bolu'da kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımını ziyaret etti.

Yaşları 11 ila 14 arasında değişen ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün kadın güreş takımında yer alan minik sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde güç ve kondisyon kampı yapan Kadın Güreş Milli Takımı ile bir araya geldi.

Mili takımın sabah yaptığı antrenmanda salona gelen ve kendilerine gösterilen yere sosyal mesafeye uyarak oturan genç sporcular, dünyaca isim yapmış güreşçi ablalarını izleme fırsatı buldu.

Antrenmanın ardından milli sporcularla sohbet de eden minik güreşçiler, Milli Takım Antrenörü Efrahim Kahraman'dan kamp ve güreş hakkında bilgi aldılar.