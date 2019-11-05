Minik güreşçiler katıldıkları terfi müsabakalarında üstün başarı gösterdi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye minikler 2. Lige terfi müsabakalarına katılan Erzincan Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcuları 347 puan toplayarak 2. Lige terfi etti.



Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren güreşçiler, aldıkları eğitimin ve yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladılar. SEM bünyesinde eğitim alan ve Erzincan Gençlik Spor kulübü sporcusu olan minik sporcular katıldıkları terfi müsabakalarından başarılı sonuçlar elde ederek üst lige yükselmeyi başardılar.



Türkiye minikler ikinci lige terfi maçları Ankara Taha Akgül spor salonunda yapıldı. 12 takımdan 110 sporcunun mücadele ettiği terfi müsabakalarında ilk 3'e giren takımlar Erzincan GSK, Mersin GSK ve Edirne Trakya Birlik SK ikinci lige yükseldi. İki gün süren müsabakalar sonrasında Erzincan GSK 347, Mersin GSK 305 ve Edirne Trakya Birlik 279 puan topladı. Ayrıca şampiyonaya katılanlara Türkiye Güreş Federasyonu tarafından malzeme yardımı yapıldı.



İl Müdürü Mumcu başarılı sporcuları tebrik etti



Başarılı güreşçiler Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'yu ziyaret ederek, 2. Lige yükselme kupasını İl Müdürü Mumcu'ya verdiler. Sporcular ile sohbet eden İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Sporcu Eğitim Merkezimizde eğitim alan sporcularımızın aldıkları başarı bizleri gururlandırdı. Sizler daha yolun başındasınız ve inanıyorum ki başarılarınız her geçen gün artarak devam edecek. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.



Güreş İl Temsilcisi ve Sporcuların Antrenörü Mehmet Özsoy ise, uzun süredir sporcuların disiplinli bir şekilde çalıştıklarını ve sporcuların ve onları yetiştiren antrenörlerin emeklerinin karşılığı olan başarının alındığını belirtti. - ERZİNCAN