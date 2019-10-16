Son Dakika Haberleri: Minik hafızlar her gün Fetih suresi okuyor
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Minik hafızlar her gün Fetih suresi okuyor

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Esenköy'de hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için her gün Fetih suresi okuyor.

Minik hafızlar her gün Fetih suresi okuyor, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Esenköy'de hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için her gün Fetih suresi okuyor.


Aslanapa Esenköy Cami İmam Hatibi Furkan Aslan, yaptığı açıklamada, "Esenköy camii minik hafızları olarak Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize hergün Fetih Suresi'ni okumaya devam ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Devletimizin ve Milletimizin geleceği için yapılan bu harekatın zaferlerle biteceğinden hiç bir şüphemiz yoktur. Rabbim mehmetciklerimizin ayağına taş değdirmesin. Dualarımız her daim onlarla" diye konuştu. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Aslanapa, Esenköy, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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