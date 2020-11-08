MİNİK HALİL ASAF'IN HAYALİ GERÇEK OLDU - Son Dakika

Doğumsal anomaliyle dünyaya gelen, 2 yaşında ise annesi tarafından terk edilen ve halasının sahip çıkarak evlat edindiği 10 yaşındaki Halil Asaf'ın ekskavatör kepçe kullanma hayali gerçek oldu.

Doktorların 'yürüyemez, konuşamaz, yemek yiyemez' dediği 10 yaşındaki Halil Asaf Soysal, yemek ve soluk borusunu ilgilendiren doğumsal anomaliyle dünyaya geldi. Hastalığının öğrenilmesinin ardından hemen ameliyata alınan küçük çocuğun mücadele hikayesi başladı. Yaklaşık 4,5 ay yoğun bakımda kalan Halil Asaf, bu sürede beyin kanaması da geçirdi. Beyin kanaması sonrasında bir de felç durumu gözlenen ve hayatını yüzde 98 engelle sürdürmek zorunda kalan Halil Asaf, 2 yaşına geldiğinde ise annesi tarafından terk edildi. Babasının artık tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayıp, bakımını da yapamadığı Halil Asaf'a halası Türkan ile eniştesi Selim Soysal çifti sahip çıktı. Bugün 10 yaşında ve yalnızca enjektör ile beslenebilen küçük çocuğun ekskavatör kepçe kullanma hayali gerçek oldu.

HALİL ASAF'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Esenler Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Halil Asaf'a yetişkin bezi, yemek, gıda desteği veriliyor. Ayrıca Halil Asaf'ın kaldığı ev de düzenli olarak temizleniyor, eksikleri belediye çalışanları tarafından gideriliyor. Belediyenin katkılarının yanı sıra Esenler'de yaşayan vatandaşlar da Halil Asaf'ı yalnız bırakmıyor. Minik Halil Asaf'ın, en büyük hayalinin ekskavatör kepçeye binmek olduğunu öğrenen belediye çalışanları durumu Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu 'ya bildirildi. Başkan Göksu'nun talimatıyla harekete geçen belediye çalışanları, Halil Asaf'a 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde iş makinesi kullandırarak hayalini gerçekleştirdi.

"YORGUNUZ AMA PES ETMEDİK"Asaf'ı resmi olarak evlat edindiklerini belirten hala Türkan Soysal, "Biz bu süreçte çok fazla yol kat ettik. Asaf'ın birden fazla hastalığı var. KOAH, omurilikte lipoma, yüzde 98 fiziksel engel, gözlerde 9,75 miyop ve kulaklarda işitme kaybı ile akciğerlerinde sorunlar mevcut. Yorgunuz ama pes etmedik. Halil Asaf da bizimle birlikte mücadele etti. Şükürler olsun mücadelemiz de sonuçsuz kalmadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya da çok teşekkür ediyorum. Asaf'ın en büyük hayali kepçe kullanmaktı. Başkan bey, bugün burada oğlumun hayalini gerçekleştirdi" dedi.

ASAF'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve görmek istediğini söyleyen Halil Asaf, "Cumhurbaşkanım, ben ameliyat olacağım, ameliyatıma gelir misiniz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı çok sevdiğini ve selam söylediğini belirten Asaf, "Korana virüsten dolayı toplu taşıma araçlarına binmemeliyiz. Mesafeyi korumalıyız. Maske ve temizlik çok önemli" ifadelerini kullandı.