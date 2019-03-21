Son Dakika Haberleri: Minik Halil İçin "Ateşe Bir Damla Su Dök" Kampanyasına Destek

Minik Halil İçin "Ateşe Bir Damla Su Dök" Kampanyasına Destek

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde içerisinde bulunduğu otomobilde çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ameliyatı için başlatılan yardım kampanyasına, Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor.

Minik Halil İçin
Aydın'ın Söke ilçesinde içerisinde bulunduğu otomobilde çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ameliyatı için başlatılan yardım kampanyasına, Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor.

Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftçinin, 3 çocuğundan biri olan ve içerisinde oyun oynadığı otomobilde çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan Halil Geyik'in ameliyatı için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Kipaş Holdinge bağlı Maren Enerji yardım kampanyasına destek vererek, ailenin Aydın Valiliği onayıyla açtığı hesaba 50 bin lira yatırdı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, "Minik Halil'in ameliyat olup eski günlerine dönmesi en büyük dileğimiz. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Bu vesileyle ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Olay

Geçen yıl içerisinde oyun oynadığı otomobilde yangın çıkan ve annesi tarafından son anda kurtarılan Halil Geyik'in, yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşmuştu.

İstanbul'da bir hastanede yaklaşık 40 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Halil Geyik'in, yüzünün tamamı ile vücudunun birçok yerindeki yanık izleri geçmemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Türkiye, Söke, Aydın, Güncel
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