Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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Güneş Mahallesi'nde 18 Haziran günü sabah saatlerinde evde çakmakla oynayan 2.5 yaşındaki Halit Muhammet çakmakla yastıkları tutuşturdu.

3 KİŞİ YARALANDI

Tutuşan yastıklardan çıkan alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın esnasında evde bulunan anne Huda Muhammet, Halit Muhammet ile Ahmet Muhammet ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiye erleri evde bulunanları dışarı çıkarttı. Yaralılar ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANNE VE OĞLU 9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Oğlu Halit'le birlikte 9 gündür yoğun bakımda olan anne Huda Muhammet ile oğlu Halit bu sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangında ağır yaralanan Ahmet Muhammet'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne ile oğlunun cenazesi Yeşilkent Mezarlığına defnedilecek.