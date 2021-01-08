Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi eğlendi - Son Dakika

Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi eğlendi
08.01.2021 17:32
Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi eğlendi Bursa'nın İznik ilçesinde hafriyat malzemeleri satan bir iş adamı, 5 yaşındaki minik Hamza'nın dönme dolap arzusuna karşılık verdi.
Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi eğlendi
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde hafriyat malzemeleri satan bir iş adamı, 5 yaşındaki minik Hamza'nın dönme dolap arzusuna karşılık verdi. 210 kiloluk iş adamı ve minik hamza'nın kepçe üzerindeki dönme görüntüsü sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
İznik'te hafriyat işi ile uğraşan Ali Koçlu, akrabası olan 5 yaşındaki Hamza Savaş'ın dönme dolap isteğini kıramadı. Bir zeytin bahçesinde buluşan Hamza ve iş adamı Koçlu, kepçeye oturarak dakikalarca döndü. 210 kilo olan Ali Koçlu ve minik Hamza'nın görüntüleri sosyal medyada rekor kırdı.
Son Dakika Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu, kendisine "DHKP-C militanı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davası açacak Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe, aldığı kilolarla dikkat çekti Akraba iki ailenin arazi kavgasında kan aktı: 5 kişi yaralandı Şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan sert tepki: Bir sen eksiktin! Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor