Minik Hatice bebek ailesinin tek tesellisi oldu - Son Dakika

Minik Hatice bebek ailesinin tek tesellisi oldu

Antalya'da Erol Güler, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten iki gün sonra yaşamını yitiren eşiyle hayallerini kızı Hatice Umay ile gerçekleştirecek.

Antalya'da Erol Güler, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten iki gün sonra yaşamını yitiren eşiyle hayallerini kızı Hatice Umay ile gerçekleştirecek.

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Ankara'da görev yapan polis memuru Erol Güler (28), eşi Döndü Güler'in (26) yokluğuna alışmaya çalışıyor.

Bebeğini gözünün önünden ayırmayan Güler, eşinin acısını Hatice Umay ismini verdikleri kızıyla dindirmeye çalışsa da gözyaşlarına hakim olamıyor.

Yaşadığı acının tarifi olmadığını aktaran Güler, AA muhabirine, hayallerinin eşinin ölümüyle hüzne dönüştüğünü söyledi.

Hayatlarının birden değiştiğini aktaran Güler, "Eşim sürekli çocuk hayali kuruyordu. Evlendiğimizde ilk yıllar çocuğumuz olmadığı için çok üzülüyordu. Onu sürekli teselli ediyordum. Bebeğimiz, olacağını öğrendiğimizde mutluluktan havalara uçmuştuk. Bebeğim büyüyecek, elinden tutup parklara götürecektik. El emeğiyle kıyafetler dikmişti. Heyecandan yerinde duramıyordu." diye konuştu.

Babaanne Azime Güler, bugüne kadar çocukları için bundan sonra da torunu için yaşayacağını belirtti.

Gelinin emanetine gözü gibi bakacağını anlatan Güler, "Döndü'nün güler yüzü gözümün önünden hiç gitmiyor. Mekanı cennet olsun. Yavrumun bezinden mamasına her ihtiyacıyla ben ilgileneceğim." dedi.

Erol Güler, doğum yapan eşinin ölümünde ihmal bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Hatice Çarpar, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik Hatice bebek ailesinin tek tesellisi oldu - Son Dakika
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