Minik Hatice bebek ailesinin tek tesellisi oldu - Son Dakika

Minik Hatice bebek ailesinin tek tesellisi oldu

Güler ailesinin evinden görüntüler Baba Erol Güler'in bebeğini kucağında tutması Baba Erol Güler'in açıklamaları Babaanne Azime Güler'in açıklamaları Minik Hatice bebek ailesinin tek tesellisi oldu Antalya'da Erol Güler, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten iki gün sonra yaşamını yitiren eşinin...

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Baba Erol Güler'in bebeğini kucağında tutması

Baba Erol Güler'in açıklamaları

Babaanne Azime Güler'in açıklamaları

Minik Hatice bebek ailesinin tek tesellisi oldu

Antalya'da Erol Güler, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten iki gün sonra yaşamını yitiren eşinin acısını kızı Hatice Umay ile dindirmeye çalışıyor

"Bebeğimiz olacağını öğrendiğimizde mutluluktan havalara uçmuştuk. Bebeğim büyüyecek, elinden tutup parklara götürecektik"

Babaanne Azime Güler:

"Yavrumun bezinden mamasına her ihtiyacıyla artık ben ilgileneceğim"

Antalya'da Erol Güler, ilk çocuğunu dünyaya getirdikten iki gün sonra yaşamını yitiren eşiyle hayallerini kızı Hatice Umay ile gerçekleştirecek.

Ankara'da görev yapan polis memuru Erol Güler (28), eşi Döndü Güler'in (26) yokluğuna alışmaya çalışıyor.

Bebeğini gözünün önünden ayırmayan Güler, eşinin acısını Hatice Umay ismini verdikleri kızıyla dindirmeye çalışsa da gözyaşlarına hakim olamıyor.

Yaşadığı acının tarifi olmadığını aktaran Güler, AA muhabirine, hayallerinin eşinin ölümüyle hüzne dönüştüğünü söyledi.

Hayatlarının birden değiştiğini aktaran Güler, "Eşim sürekli çocuk hayali kuruyordu. Evlendiğimizde ilk yıllar çocuğumuz olmadığı için çok üzülüyordu. Onu sürekli teselli ediyordum. Bebeğimiz, olacağını öğrendiğimizde mutluluktan havalara uçmuştuk. Bebeğim büyüyecek, elinden tutup parklara götürecektik. El emeğiyle kıyafetler dikmişti. Heyecandan yerinde duramıyordu." diye konuştu.

Babaanne Azime Güler, bugüne kadar çocukları için bundan sonra da torunu için yaşayacağını belirtti.

Gelinin emanetine gözü gibi bakacağını anlatan Güler, "Döndü'nün güler yüzü gözümün önünden hiç gitmiyor. Mekanı cennet olsun. Yavrumun bezinden mamasına her ihtiyacıyla ben ilgileneceğim." dedi.

Erol Güler, doğum yapan eşinin ölümünde ihmal bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Hatice Çarpar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik Hatice bebek ailesinin tek tesellisi oldu - Son Dakika
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