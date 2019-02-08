Son Dakika Haberleri: Minik Havva Enkaz Altından Kurtarıldıktan Sonra İlk Kez Görüntülendi

Minik Havva Enkaz Altından Kurtarıldıktan Sonra İlk Kez Görüntülendi

1 saat önce

Minik Havva enkaz altından kurtarıldıktan sonra ilk kez görüntülendi Minik Havva'nın ikinci ameliyatı da başarılı geçtiİSTANBUL - Kartal'da göçükten 19 saat sonra kurtarılan Havva Tekgöz'ün bacağından gerçekleştirilen ikinci ameliyatı da başarılı geçti.

Minik Havva Enkaz Altından Kurtarıldıktan Sonra İlk Kez Görüntülendi, System.String[]
Minik Havva enkaz altından kurtarıldıktan sonra ilk kez görüntülendi
Minik Havva'nın ikinci ameliyatı da başarılı geçti

İSTANBUL - Kartal'da göçükten 19 saat sonra kurtarılan Havva Tekgöz'ün bacağından gerçekleştirilen ikinci ameliyatı da başarılı geçti. Minik Havva hastanede görüntülendi.
Kartal'da çöken binadan 19 saat sonra kurtarılan minik Havva bugün bacağından ikince kez ameliyat oldu. Havva'nın ameliyatının iyi geçtiği öğrenilirken, küçük kız hastanede ilk kez görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:03 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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