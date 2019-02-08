Son Dakika Haberleri: Minik Havva'nın İkinci Ameliyatı da Başarılı Geçti

Minik Havva'nın İkinci Ameliyatı da Başarılı Geçti

1 saat önce

Kartal'da göçükten 19 saat sonra kurtarılan Havva Tekgöz'ün bacağından gerçekleştirilen ikinci ameliyatı da başarılı geçti.

Minik Havva'nın İkinci Ameliyatı da Başarılı Geçti, System.String[]
Kartal'da göçükten 19 saat sonra kurtarılan Havva Tekgöz'ün bacağından gerçekleştirilen ikinci ameliyatı da başarılı geçti. Minik Havva hastanede görüntülendi.

Kartal'da çöken binadan 19 saat sonra kurtarılan minik Havva bugün bacağından ikince kez ameliyat oldu. Havva'nın ameliyatının iyi geçtiği öğrenilirken, küçük kız hastanede ilk kez görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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