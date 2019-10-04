Minik hayvan dostlarından anlamlı mesaj

Akyurt'ta ilkokul öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde büyüklere anlamlı mesaj verdi.



Öğretmenleri ile birlikte Ankara Caddesi'nde ellerinde günün anlamını belirten pankartlarla kortej halinde yürüyen minik öğrenciler Akyurt Belediyesi Kültür Parkı'nda bir araya geldi. Akyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında kukla ve maskot gösterileri yer aldı.



Daha sonra Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulu Rehber Öğretmenlerinden Sümeyye Yağmur günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Yağmur, zor durumda kalmış hayvanlara yardım edilmesinin bir insanlık görevi olduğunu ifade etti. Etkinlikte minik öğrenciler hayvan sevgisi içeren şiirler okudu. - ANKARA