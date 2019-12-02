Son Dakika Haberleri: Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı
Son Dakika Magazin Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı - Son Dakika Magazin

Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.

Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.


İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde 'Karabaş' ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu görüntüleri tıklanma rekoru kırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı!
Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu Serdar Ortaç, kumara nasıl başladığını anlattı: Atı bıraktım, önce ruleti sonra pokeri öğrendim Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:51:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]