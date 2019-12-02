Son Dakika › Magazin › Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı - Son Dakika Magazin
Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.
İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde 'Karabaş' ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu görüntüleri tıklanma rekoru kırdı. - KAHRAMANMARAŞ
Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı! Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu Serdar Ortaç, kumara nasıl başladığını anlattı: Atı bıraktım, önce ruleti sonra pokeri öğrendim Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?