Son Dakika Haberleri: Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı
Son Dakika Güncel Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı - Son Dakika

Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.

İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde 'Karabaş' ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu görüntüleri tıklanma rekoru kırdı.

(İHA)

Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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