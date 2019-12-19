Minik Helin, 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Helin, 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti - Son Dakika

Minik Helin, 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti

6 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 yaşındaki Helin Uztemur, dayandığı sinekliğin yuvasından çıkması sonucu, apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Minik Helin, 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 yaşındaki Helin Uztemur, dayandığı sinekliğin yuvasından çıkması sonucu, apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Bugün saat 16.00 sıralarında, 6005 sokaktaki bir apartmanın 4'üncü katında, iddiaya göre anne Nadide Uztemur'un, büyük çocuğunun tuvalet ihtiyacını görmesi için ona yardım ettiği sırada, 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Minik Uztemur, sinekliğin yuvasından çıkması sonucu boşluğa düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen aşağı koşan anne Uztemur, kanlar içindeki çocuğunu görünce büyük korku yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı, ardından da ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kalırdı. Burada tedaviye alınan Uztemur, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Karabağlar, Polis, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:25 Kaynak: DHA
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