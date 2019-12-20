Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

6 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Helin Uztemur, son yolculuğna tabutunun başına konulan biberonuyla uğurlandı.

Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Helin Uztemur, son yolculuğna tabutunun başına konulan biberonuyla uğurlandı. Anne Nadide Uztemur'un, "Söz veriyorum seni bırakmayacağım. Sen orada beni bekle kuzum" feryadı herkesi ağlattı.

Acı olay dün saat 16.00 sıralarında, 6005 Sokak'ta yaşandı. Bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan anne Nadide Uztemur 4 yaşındaki kızı Derin'i tuvalete götürdü. Bu sırada yalnız kalan 2 yaşındaki Helin ise penceredeki sinekliğe dayandı. Sinekliğin kilidi yuvasından çıkınca beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden Nadide Uztemur,  kanlar içindeki kızını görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TABUTUN BAŞINA BİBERON KOYULDU

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan küçük kızın cenazesi, bugün Hicret Camisi'ne getirildi. Tabutunun başına biberonu koyulan Helin'in annesi Nadide ile babası Cuma Uztemur gözyaşları döktü. Anne Nadide Uztemur, "Senin için ağlayamayacağım kızım ama yemin ederim yanına geleceğim. Söz veriyorum seni bırakmayacağım. Sen orada beni bekle. Sana kurban olurum. Ben, sensiz yaşayamam" diyerek, feryat etti. Kılınan cenaze namazının ardından Helin, Tırazlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uztemur Ailesi'nin, başka bir eve tadilat yaptırdığı kısa süre sonra o eve taşınmayı planladığrı öğrenildi.


Karabağlar, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
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