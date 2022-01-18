Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika

İstanbul'da bulunan bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni, oğlu İbrahim'e doğum günü sürprizi yapmak isteyen ve elinde pastayla sınıfa giren bir veliyi video kaydına aldı. Buraya kadar her şeyin normal seyrettiği videoda küçük çocuğun çok duygulanması, kalkıp annesinin elini öpmesi ve sarılması izleyenleri de çok duygulandırdı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sosyal medyada bir çok sayfada paylaşılan video, kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Kullanıcılar videonun altına yaptıkları yorumlarla ne kadar duygulandıklarını dile getirdi.

ANNE VE ÖĞRETMENDEN MESAJ VAR

Sosyal medyada duygulandıklarını belirten insanların yanı sıra video ile ilgili farklı tepti verenlerde vardı. Minik İbrahim'i yetim sanan, annesini öğretmeni zanneden, normal bir devlet okulu olmasına karşı bulunduğu okulun yetimhane olduğunu iddia eden kullanıcılarda anne ve öğretmene ulaşarak yardım etme isteklerini dile getirmiş. Videoyu çeken anaokulu öğretmeni ise sosyal medya paylaşımları ile konuya açıklık getirdi.

''BU HİSLER ACIMADANSA, KİMSEDEN BİR ŞEY KABUL ETMEYECEĞİM''

İbrahim'in annesi anaokulu öğretmenine attığı mesajda ''Dünden beri mesajlara cevap veremiyorum. Bu videonun bu kadar kargaşaya sebep olmasını beklemiyordum. İbrahim'e hediye göndermek isteyen bir çok kişi benden adresimi istedi ama ben utandım. Çünkü birçok kişi İbrahim'in maddi ve hayat durumu zor diye ağladığına, kimisi de onun ana ve babadan yetim kaldığına inanıyor ve beni üzen bu. Çocuğumu mutlu etmek istiyorum ama anlamalılar ki bu hisler acımadansa kimseden bir şey kabul etmeyeceğim'' ifadelerini kullandı.