Üye Girişi
Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika

Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı

18.01.2022 12:10

Sosyal medyada paylaşılan bir doğum günü videosu gündem oldu. Paylaşım rekorları kıran videoda anaokulu öğrencisi küçük İbrahim'in duygu dolu halleri izleyenleri hüngür hüngür ağlattı.

İstanbul'da bulunan bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni, oğlu İbrahim'e doğum günü sürprizi yapmak isteyen ve elinde pastayla sınıfa giren bir veliyi video kaydına aldı. Buraya kadar her şeyin normal seyrettiği videoda küçük çocuğun çok duygulanması, kalkıp annesinin elini öpmesi ve sarılması izleyenleri de çok duygulandırdı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sosyal medyada bir çok sayfada paylaşılan video, kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Kullanıcılar videonun altına yaptıkları yorumlarla ne kadar duygulandıklarını dile getirdi.

Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı

ANNE VE ÖĞRETMENDEN MESAJ VAR

Sosyal medyada duygulandıklarını belirten insanların yanı sıra video ile ilgili farklı tepti verenlerde vardı. Minik İbrahim'i yetim sanan, annesini öğretmeni zanneden, normal bir devlet okulu olmasına karşı bulunduğu okulun yetimhane olduğunu iddia eden kullanıcılarda anne ve öğretmene ulaşarak yardım etme isteklerini dile getirmiş. Videoyu çeken anaokulu öğretmeni ise sosyal medya paylaşımları ile konuya açıklık getirdi.

Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı

''BU HİSLER ACIMADANSA, KİMSEDEN BİR ŞEY KABUL ETMEYECEĞİM''

İbrahim'in annesi anaokulu öğretmenine attığı mesajda ''Dünden beri mesajlara cevap veremiyorum. Bu videonun bu kadar kargaşaya sebep olmasını beklemiyordum. İbrahim'e hediye göndermek isteyen bir çok kişi benden adresimi istedi ama ben utandım. Çünkü birçok kişi İbrahim'in maddi ve hayat durumu zor diye ağladığına, kimisi de onun ana ve babadan yetim kaldığına inanıyor ve beni üzen bu. Çocuğumu mutlu etmek istiyorum ama anlamalılar ki bu hisler acımadansa kimseden bir şey kabul etmeyeceğim'' ifadelerini kullandı.

Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
YORUMLAR (3)
500

Sosyal Medya, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika


Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi         
16:34
Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü         
16:31
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi? Sanem, duygusal boşlukla baş edebilecek mi? Yıldırım, Sergen'in oyununu bozabilecek mi?         
14:42
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 16:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement