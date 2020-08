Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti - Son Dakika

KONYA'da arkadaşının deliğe bıraktığı torpile bakarken meydana gelen patlama sonucu yaralanan 7 yaşındaki İhsan Arda Alay, gözlerinden iki kez ameliyat oldu. Sağ gözü yüzde 30, sol gözü ise yüzde 10 görebilen İhsan Arda'nın babası Nabi Alay (36), 'Oğlum pilot olmak istiyordu. Şu anki süreçte bu çok zor. Anne-babaların buna çok dikkat etmesini istiyorum. Çocuklar kendilerine de zarar verebilir veya benim oğlum gibi başka bir çocuğa da zarar verebilir" dedi.

Olay, 28 Temmuz günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları sitenin içerisindeki parkta, arkadaşlarıyla oynayan ilköğretim 2'nci sınıf öğrencisi İhsan Arda Alay, bir arkadaşının duvardaki deliğe torpil bıraktığını gördü. Merak edip, bakmak için deliğe yaklaşan İhsan Arda, torpilin patlaması sonucu gözlerinden ağır yaralandı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Oğlunu parkta yaralı bir şekilde gören baba Nabi Alay, olay yerine gelerek İhsan Arda'yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada hemen ameliyata alınan İhsan Arda Alay, daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada da ikinci kez ameliyat edilen küçük çocuk, daha sonra taburcu oldu.

İhsan Arda'nın ailesi sorumlular hakkında şikayetçi oldu. 'ANNE BABALAR DİKKAT ETSİN'İhsan Arda'nın gözlerinde hasar meydana geldiğini belirten baba Nabi Alay şunları söyledi: "Bayramdan iki gün önce sitenin bahçesinde çocuklar oyun oynarken başka bir çocuğun torpil atması sonucu oğlum torpile bakmış. Bu sırada torpil yüzüne patlıyor. İki gözünde de hasar oluştu. Hastaneye götürdük o gece ameliyat oldu. Gözünden parça çıkarıldı. Kurban Bayramı 'nın birinci günü de diğer gözünden ameliyat oldu. Şu an gözünün bir tanesi yüzde 10, diğer gözü de yüzde 30 görüyor. İlerleyen safhalarda ne olacağı hakkında sonuç verilemiyor. Ne olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Anne babaların buna dikkat etmesini istiyorum. Anne babalar, çocuğun hevesi var diye bir torpil, patlayıcı madde almamalı. Yaptıracaksa bile kontrollü şekilde yaptırmalılar. Hiç alınmasın. Kendisine de, bir başkasına da zarar verebilir, bunun için daha duyarlı olunmasını istiyorum" dedi.'İLERİDE PİLOT OLMAK İSTİYORDU'İhsan Arda'nın ileride pilot olmak istediğini ancak bu şartlarda zor olduğunu belirten Nabi Alay, "Bize bayram olmadı. Benim için bayram çocuğumun ikinci ameliyatını olduğu gün oldu. Çünkü ilk ameliyatını olduğu zaman iki gözü de görmeyecek şekilde şeyler söylendi. Şu an işlerini biraz yapabilecek şekilde görebiliyor. Benim bayramım o gündü. Arda şu an için farkında değil. Ne olduğunu, nasıl olduğunun ya da ileride neler yaşayabileceğini bilmediği için şu an hiçbir şey hissedemiyor. Bu ilerleyen zamanlarda çıkacak. Belki okul hayatı bile çok zor olacak. İleride pilot olmayı çok istiyordu ama şu süreçte o da zor. Allah büyüktür inşallah daha iyisi olsun diyoruz" diye konuştu. 'BULANIK GÖRÜYORUM'Nesneleri seçmede zorlandığını belirten İhsan Arda ise şunları kaydetti: "Çocuk torpili deliğe soktu. Ben önündeydim direkt patladı. Sonra da komşumuz beni buraya kadar getirdi. Babamda beni hastaneye götürdü. Şu an bulanık görüyorum" dedi.

Enfeksiyon riski olduğu için evden dışarıya çıkamayan İhsan Arda'nın arkadaşları da küçük çocuğu yalnız bırakmıyor. Balkona çıkan İhsan Arda'ya alkışlarla moral veriyorlar.