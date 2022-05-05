Minik iklim muhafızları iş başında - Son Dakika
Üye Girişi

Minik iklim muhafızları iş başında

05.05.2022 12:48

Minik iklim muhafızları iş başında En çok atık malzeme toplayan sınıflara ödül Minik öğrencilerden büyük proje Şanlıurfa'da minik iklim muhafızları, okullarında hayata geçirilen bir projeyle evlerinden aldıkları atık kağıt ve plastikleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Minik iklim muhafızları iş başında

En çok atık malzeme toplayan sınıflara ödül

Minik öğrencilerden büyük proje

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da minik iklim muhafızları, okullarında hayata geçirilen bir projeyle evlerinden aldıkları atık kağıt ve plastikleri geri dönüşüme kazandırıyor. Projeyle okula en çok atık malzeme götüren sınıflara ay sonunda çeşitli ödüller verilecek.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulunda hayata geçirilen proje sayesinde öğrencilerin evlerindeki kağıt ve plastikleri geri dönüşüme kazandırmaları sağlanıyor. Kendilerini iklim muhafızları olarak adlandıran öğrenciler, evlerindeki atık kağıt ve plastikleri okula götürüyor. Poşet ve torbalar içerisinde okula götürülen atık malzemeler, öğretmenler tarafından tartıldıktan sonra ağırlıkları deftere not ediliyor. 6 ve 11 yaş arasındaki öğrenci gruplarını kapsayan projede 15 Marttan itibaren 2 buçuk ton atık kağıt ve plastik toplandı. Toplanan atıkların ay sonunda geri dönüşüm istasyonlarına gönderileceği öğrenilirken en çok malzeme getiren ilk 3 sınıfa çeşitli ödüllerin verileceği belirtildi.

Her biri bir iklim muhafızı

Görevlerinin çevreyi ve iklimi korumak olduğunu ifade eden İklim Muhafız Mihriban, bunun için atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti. İklim Muhafızı Enes ise, kendilerinin doğayı koruyan, çevreyi koruyan iklimi koruyan muhafızlar olduklarını belirterek, kağıt ve pil atıkları biriktirip geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade etti.

İlk 3 sınıfa ödül

Kaynakları dikkatli kullanmaları gerektiğini söyleyen Müdür Yardımcısı Aziz Aydın, "Okulumuzda geri dönüşüm kampanyası oluşturduk. Bu kampanyada öğrencilerimiz evlerindeki, sokaklardaki kağıt atıkları, plastik atıkları okula getirip bizlere teslim ediyorlar. Biz de bu atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Okula en çok atık teslim eden sınıfları ay sonunda belirliyoruz ve ilk üçe giren sınıflarımızı ödüllendireceğiz" diye konuştu.

Okul yönetimi tarafından 15 Mart itibariyle hayata geçirilen projeyle öğrencilerin kaynakları verimli kullanmaları ve çevreyi koruma bilincine sahip olmaları amaçlanıyor.

Minik iklim muhafızları iş başında
Minik iklim muhafızları iş başında
Minik iklim muhafızları iş başında
Minik iklim muhafızları iş başında

YORUMLAR
500
Kırsaldaki göçer çocukların oyuncak sevinci Kırsaldaki göçer çocukların oyuncak sevinci İBB tarafından boşaltılan okul bağımlıların mekanı oldu İBB tarafından boşaltılan okul bağımlıların mekanı oldu

geri dönüşüm, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik iklim muhafızları iş başında - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:55:21. #1.11#
SON DAKİKA: Minik iklim muhafızları iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement