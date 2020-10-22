Minik İlayda'nın elini devlet tuttu - Son Dakika

Minik İlayda'nın elini devlet tuttu

Hava ambulansı ile Hatay'dan Kayseri'ye getirilen İlayda, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı

KAYSERİ - Gıda zehirlenmesi nedeniyle Hatay'da yatırıldığı hastanede entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç, hava ambulansı ile Kayseri'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Hatay'da özel bir hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç'ın imdadına devlet yetişti. Hatay'dan hava ambulansı ile alınarak Kayseri'ye getirilen minik İlayda, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.