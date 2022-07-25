Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi - Son Dakika
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Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi

25.07.2022 12:44
Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde evinin kapısında oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, sürücüsünün park etmek istediği kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde evinin kapısında oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, sürücüsünün park etmek istediği kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Arıklı mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, o sırada aracını park etmek isteyen Ö.Ö idaresinde bulunan kamyonetin altında kaldı. Etrafta bulunanların bağrışları sonrası aracından inen Ö.Ö, yerde cansız bir şekilde yatan minik İlkay'ı kucaklayarak aracıyla Yusufeli Devlet Hastaneye götürdü. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 yaşındaki İlkay'ın, acı haberi ailesi ve ilçeyi yasa boğdu. Polis olayla ilgili incelme başlatırken, sürücü Ö.Ö. olayla ilgili gözaltına alındı. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi - Son Dakika
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