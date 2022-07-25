Olay ilçeye bağlı Arıklı mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan, o sırada aracını park etmek isteyen Ö.Ö idaresinde bulunan kamyonetin altında kaldı. Etrafta bulunanların bağrışları sonrası aracından inen Ö.Ö, yerde cansız bir şekilde yatan minik İlkay'ı kucaklayarak aracıyla Yusufeli Devlet Hastaneye götürdü. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 yaşındaki İlkay'ın, acı haberi ailesi ve ilçeyi yasa boğdu. Polis olayla ilgili incelme başlatırken, sürücü Ö.Ö. olayla ilgili gözaltına alındı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi - Son Dakika

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