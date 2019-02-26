Minik İlmeklerle Gönül Köprüsü

Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, yoğurt kovalarına yapıştırılan ağız muayene çubuklarına (dil çubukları) ilmek atarak ördükleri atkıları, doğu illerinde eğitim gören akranlarına yolluyor.

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri, yoğurt kovalarına yapıştırılan ağız muayene çubuklarına (dil çubukları) ilmek atarak ördükleri atkıları, doğu illerinde eğitim gören akranlarına yolluyor.



Mevlana İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Doğuş Başaraner, "Değerler eğitimi" dersi kapsamında öğrencilerine yardımlaşma ve iyiliğin güzelliğini anlatmak için "Bir atkı ördüm, gözlerindeki mutluluğu gördüm" sloganıyla proje başlattı.



Doğuş öğretmen, yoğurt kovalarının etrafına aralıklarla dikine yapıştırılan, doktorların ağız muayenesinde kullandığı tahta çubuklardan oluşan basit örgü aparatıyla tığ kullanmadan, ilmek atarak örgü örmeyi öğrencilerine öğretti.



Boş zamanlarında ve evlerinde örgülerine devam eden öğrencilere, okuldaki 250 öğrenci ile öğretmenler de katıldı.



Bugüne kadar doğudaki 18 köy okuluna ördükleri 450 atkı ve bere gibi yün ürünleri gönderen iyiliksever öğrenciler, "yoğurt kovasıyla" iyilik örmeye devam ediyor.



Sınıf öğretmeni Doğuş Başaraner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine çok maliyeti olmayan iplerle köy okullarındaki öğrencilerin yüreğine dokunmak istedikleri için projeyi başlattıklarını anlattı.



Öğrencilerinin projeyi çok benimsediklerini teneffüslerde ve akşamları daha çok atkı örmek için büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Doğuş öğretmen, şöyle konuştu:



"Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz tabletle, telefonla oynamak yerine hem el becerilerini geliştiriyor hem de arkadaşlarına yardım ettikleri için mutlu oluyorlar. Atkı gönderdiğimiz okullardan bize video gönderdi. Biz de bunları öğrencilerimizle paylaştık onlar da bu videoları görünce seviniyorlar. Yoğurt kovalarımıza dil çubuklarını sarıp sabitledik, yünlerle bu çubuklar etrafında ilmek atarak örüyoruz. Bitince de hepsini birleştiriyoruz. Serbest etkinlik derslerinde atkılarımızı örüyoruz ve bir öğrenci bir haftada bir atkıyı bitiriyor. Oradaki ihtiyacı olan çocukların sevinci çok farklı, tarif edilemez bir şey. Onların gözlerindeki mutluluğu görünce biz de çok mutlu oluyoruz."



Daha önce gönderdikleri atkı haricinde birkaç gün içinde 17 köy okuluna da hazırladıkları ürünleri kargoyla yollayacaklarını anlatan Doğuş Başaraner, velilerin de kampanyalarına yün çorap, bere, eldiven örerek destek olduklarını kaydetti.



Öğrenciler mutlu



Öğrencilerden Elvin Atasoy da projede ürettikleri atkıları ihtiyaç sahibi bir arkadaşının taktığını düşündükçe mutlu olduğunu söyledi.



Bir başka öğrenci Enver Kağan Özer ise köy okullarındaki arkadaşlarına destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirerek, onlardan gelen video ve fotoğraflarla motivasyonlarının daha da arttığını ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu

Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı

Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları